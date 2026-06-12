El Tscat alerta de la frecuencia del maltrato económico como forma de violencia contra mayores

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BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (Tscat) ha alertado de la consolidación del maltrato económico como una de las formas de violencia más frecuentes contra las personas mayores.

Según la Enquesta de Població Activa, alrededor de 150.000 personas viven en Catalunya en hogares sin ningún perceptor de ingresos, por lo que dependen de abuelos y abuelas, informa el Tscat en un comunicado de este viernes.

El hecho de que deban cuidar económicamente de sus descendientes no es una situación puntual, sino un problema "plenamente consolidado" que evidencia faltas del sistema de protección social.

Además, este fenómeno a menudo comporta que, mientras abuelos y abuelas sostienen a hijos y nietos, muchas de estas personas mayores "ven deterioradas sus propias condiciones de vida".

La decana del Tscat, Laura Morro, ha dicho que le "preocupa profundamente" que el sistema de protección social no funcione como debería, y que las pensiones sigan el ingreso principal de tantos hogares.