El TSJC afirma que la negativa de Martorell (Barcelona) a empadronar a una vecina vulnera la igualdad

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado el recurso de apelación interpuesto por una vecina de Martorell (Barcelona) contra el Ayuntamiento de la citada localidad y ha declarado que la negativa del consistorio a tramitar su solicitud de empadronamiento vulnera el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press este jueves.

Tras el recurso presentado por la abogada de la PAH Baix Llobregat Nord y Papers per Tothom, Esther Sancho, el tribunal revoca una sentencia de primera instancia que daba la razón al Consistorio y esgrime que "se ha vulnerado el derecho de igualdad de la recurrente" dado que la Administración ha negado la existencia de una relación jurídico privada, a pesar de la justificación de la residencia efectiva en el municipio.

Sostiene que ha tenido un criterio de diferenciación entre ella y los otros vecinos a quienes ha empadronado, "distinguiendo entre aquellos que tienen título legítimo a su parecer y, aquellos que no tienen título legítimo", que ha ocasionado a la recurrente una desventaja con respecto a otras, consecuencia de haber interpretado incorrectamente la normativa aplicable al caso.

La diferencia de trato, continúa el tribunal, "no se basa en ninguna causa objetiva", pues para proceder al empadronamiento sólo era necesario acreditar la residencia efectiva en el municipio.

Así, el tribunal pone el foco sobre la importancia que tiene el padrón respecto a la posibilidad de ejercer el resto de derechos invocados "por la recurrente", ya que este trato desigualitario no justificado puede llevar, en cadena, a la vulneración de otros derechos fundamentales, recoge.

En este sentido, recuerda que la inscripción al padrón municipal es una obligación de las administraciones locales y que su finalidad es acreditar el lugar donde reside una persona, con independencia o no de que disponga de un contrato de alquiler.