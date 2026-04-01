El TSJC archiva la causa contra la exconsellera Garriga por el 1-O al aplicarle la amnistía

Archivo - La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en el Parlament en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Catalunya ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra la exconsellera de Cultura, Natàlia Garriga, por un presunto delito de desobediencia vinculado a los preparativos de la consulta del 1-O, cuando era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, al aplicarle la amnistía.

El tribunal alega que la totalidad de las conductas que se le atribuyen quedan enmarcadas en el contexto del 'procés' independentista y que no hay "ninguna duda" de que están recogidas en la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, al tratarse de un delito de desobediencia cometido con el propósito de permitir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Por eso, reconoce los efectos anunciados de la amnistía respecto de Garriga, decretando el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa, con decaimiento de las medidas cautelares.

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