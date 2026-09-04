El TSJC deniega la amnistía a Salvadó y Jové y mantiene las cuestiones prejudiciales al TJUE

Archivo - El exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado las peticiones de amnistía del exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y mantiene las cuestiones prejudiciales que elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la resolución consultada por Europa Press.

El TSJC elevó una cuestión prejudicial para que el TJUE examinase la adecuación de la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos por el que ambos están acusados.

En julio, el TJUE emitió dos sentencias: una de ellas respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont, y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el 'procés' y, la segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).

La Justicia europea concluyó que el Derecho de la UE no se opone a que la ley de amnistía perdone la responsabilidad contable por acciones ejecutadas "en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referente a fondos que no provienen de la UE, ni están destinados a este".

DISTINTA "NATURALEZA"

Ahora, el TSJC argumenta en su resolución, avanzada por 'Vilaweb', que "la naturaleza de los procedimientos desde los que los tribunales nacionales plantearon las cuestiones prejudiciales ya resueltas por el TJUE difiere radicalmente" del procedimiento que afecta a Salvadó y a Jové.

Por ese motivo, entiende que las sentencias emitidas en julio por el TJUE "no alcanzan a responder" a todas las reservas planteadas por la Sala del TJUE, por lo que acuerda mantener en los mismos términos las cuestiones prejudiciales formuladas.