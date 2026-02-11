El TSJC mantiene la actividad judicial en Catalunya durante la ventada

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido mantener, de forma general, la actividad judicial durante la ventada que afectará a Catalunya el jueves y que ha obligado a activar el plan Ventcat en fase de alerta.

En un comunicado, el TSJC ha explicado que, teniendo en cuenta que el riesgo es desigual dependiendo de la zona, se dejará a criterio de los jueces y magistrados acordar las medidas que consideren adecuadas, en función de las circunstancias concretas de su partido judicial, de la posible afectación y de la necesidad de conciliación familiar.

En cualquier caso, se garantizarán las actuaciones urgentes, como aquellas del ámbito de protección de menores, violencia sobre la mujer, actuaciones en la guardia y de detenidos, internamientos, familia, y todas las que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares.