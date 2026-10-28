El turismo de experiencias en España generó 12.290 millones de euros en 2025, según un estudio

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BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impacto económico del turismo de experiencias en España ascendió a 12.290 millones de euros en 2025 y la cuota de reservas en invierno en los principales destinos urbanos ha pasado del 10% en 2022 a casi el 17% en 2025, según un estudio de la plataforma GetYourGuide presentado este miércoles en Barcelona.

Los resultados se han presentado en Palau de la Música Catalana en el marco del foro 'El Futuro Sostenible del Turismo Cultural', con la participación de Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Park Güell, Real Alcázar de Sevilla, Volcano Teide, Ayuntamiento de Barcelona, Sagrada Família, Turespaña, Turisme de Barcelona y Duomo di Milano.

El estudio del marketplace global de experiencias de viaje, titulado 'Redistribuir la presión: GetYourGuide y el reequilibrio del turismo en España' analiza el papel de las plataformas de experiencias en la economía turística española y estima que las experiencias vinculadas al turismo en España generaron en 2025 un impacto directo de 7.480 millones y contribuyeron a la mejora de la estacionalidad y a la distribución del turismo en el territorio.

El informe examina "cómo la actividad de estos intermediarios digitales contribuye a la distribución territorial de los flujos turísticos y a la mejora del impacto económico del viajero internacional en España".

El análisis profundiza en seis destinos (Barcelona, Sevilla, Madrid, Granada, Baleares y Canarias) y examina los modelos de gestión que están adoptando ante la presión turística; entre sus principales conclusiones, detecta que la demanda a través de la plataforma se ha diversificado, "aumentando la visibilidad de otras ciudades, barrios periféricos y destinos alejados de los grandes focos turísticos tradicionales".