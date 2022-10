Turull asegura que la ejecutiva de Junts analizará el expediente de Dalmases y descarta valorarlo

Defiende derogar el delito de sedición y acusa al Govern de hacer "oposición a la oposición"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este lunes que corresponde a la ejecutiva del partido analizar el expediente informativo sobre su diputado en el Parlament Francesc de Dalmases, por la discusión que mantuvo en julio con la subdirectora de 'Faqs' de TV3, Mònica Hernández, y ha descartado valorarlo a la espera de que lo haga la ejecutiva.

"Como ejecutiva, nos pronunciaremos cuando lo hayamos analizado y cada uno haya dicho la suya", ha insistido Turull en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press sobre el informe, que concluye que la periodista se sintió intimidada por Dalmases después de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, fuera entrevistada en el programa.

Preguntado por si es partidario de impulsar medidas a raíz del informe, publicado por 'Nació Digital', Turull ha remarcado que se trata de un tema serio, por lo que se debe ser riguroso y no lo valorará hasta que lo haya hecho la ejecutiva: "Yo, de lo que soy partidario, es de no hacer el juego a las filtraciones".

GOVERN Y PRESUPUESTOS

Ha reiterado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debería someterse a una cuestión de confianza en el Parlament, y ha rechazado promover una moción de censura porque debería pactarse con otros grupos parlamentarios --como el PSC-Units-- y el partido rechaza "buscar a una fuerza política que está en la antítesis de Junts".

Preguntado por los Presupuestos catalanes y por que ERC sostenga que se tramitan los que elaboró el exconseller de Junts Jaume Giró, Turull ha replicado: "Que no digan que son los Presupuestos de Junts, porque es hacer trampas: eran los Presupuestos de un acuerdo de Govern del 52% y no de Junts".

El acuerdo implicaba "servidumbres e hipotecas" que ahora no existen, por lo que ahora Junts puede defender sus propuestas presupuestarias --también en el ámbito fiscal, como estudiar una rebaja de tramos del IRPF--, y ha señalado que el Govern de Aragonès deberá decidir con quién cree que debe acordar los Presupuestos.

"Lo que no entiendo es que haya un Govern que haga de oposición a la oposición", ha aseverado Turull, que ha remarcado que Junts no se siente vinculado a proyectos impulsados en base al acuerdo de Govern --como el Plan Estadístico, que el Parlament rechazó con la abstención de Junts--, y ha insistido en que no revelará su voto en la consulta sobre la permanencia en el Govern.

Ha valorado muy positivamente un Consell Nacional de Junts del sábado en el que asegura que se escuchó a sus miembros y, sobre si Junts es más fuerte o más débil desde la oposición, ha defendido: "Ahora somos más nosotros mismos, y más fuertes en este sentido", porque el Govern había virado al contrario de lo que quería Junts, según él.

Sobre el delito de sedición y la posibilidad de reducir sus penas a la mitad, ha replicado que desde Junts defienden su derogación y ha avisado de que se debe ser radical en la defensa de los derechos fundamentales, en sus palabras: "La interpretación que hacemos de este delito es la persecución del independentismo. Lo que no se debería hacer es penalizar a nadie por una manifestación pacífica".

ELECCIONES MUNICIPALES

Preguntado por si el exalcalde de Barcelona Xavier Trias optará a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo, ha dicho que corresponde a Trias decidirlo, y ha garantizado que muchas personas "que se sienten más o menos identificadas con las siglas de Junts" desean que sea alcalde de nuevo, según él.

Turull, que ha rechazado comparar el acuerdo de Govern y el de Junts y PSC en la Diputación de Barcelona, ha dicho que lo que priorizará Junts son acuerdos para articular ejecutivos independentistas, y ha asegurado que el partido participará sin "condiciones ni vetos" si se convoca un espacio con entidades y fuerzas independentistas.

Sobre la contratación de Desokupa como asesora por el Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona) y por si Junts tomará medidas contra el alcalde, Josep Triadó, ha explicado que han abordado el caso con él porque Junts no hubiera firmado el contrato, y ha sostenido que "por el 99% de otros aspectos de este alcalde la valoración es extremadamente positiva".