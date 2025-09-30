Turull defiende la vigencia del 1-O: "No es volver a hacerlo, se trata de acabarlo de hacer"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en el acto de este martes
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 20:43

GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este martes la vigencia del 1-O y el compromiso del partido para acabar aquello que se decidió y votó en octubre de 2017: "No es volver a hacerlo, se trata de acabarlo de hacer".

Lo ha dicho en el acto de Junts por los 8 años del 1-O, que se ha celebrado en Cornellà del Terri (Girona) y en el que se ha emitido un mensaje grabado del presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Turull defiende la necesidad de "volver a tener la actitud" que se tuvo en el 1-O, defiende que han hecho autocrítica y que se debe seguir haciendo, y reivindica lo que el movimiento independentista fue capaz de hacer en el 1-O.

"TENEMOS MILLONES DE MOTIVOS PARA VOLVER Y TERMINARLO"

"Si cerramos los ojos de lo que fuimos capaces de hacer, de lo que fuimos capaces de evadir de este Estado que iba absolutamente a por todas. Si pensamos un poco, y cerramos los ojos y pensamos en esos días, tenemos millones de motivos para volver y para terminarlo", añade.

Para él, el 1-O fue una victoria colectiva y que no es pasado, sino, dice textualmente, presente, vigencia y futuro: "Nos recuerda que la autodeterminación no es ningún delito sino un derecho fundamental reconocido en todo el mundo. No podemos permitir que el tiempo o las dificultades nos hagan perder la convicción".

Ha asegurado que este 1-O Junts renuevan el compromiso con la libertad, la democracia y la independencia, y fija el objetivo para ahora: "Nos toca ser consecuentes, nos toca ser persistentes, nos toca ser resilientes si queremos acabar de hacerlo. No olvidemos nunca esa fuerza".

"DAR CONTINUIDAD A ESA ENERGÍA"

El presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha insistido en que en este acto por los 8 años del 1-O siguen sin estar "todos" y recuerda a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Para él, el 1-O es un ejemplo de que cuando la sociedad se une es capaz de hacer lo que parece imposible, en sus palabras, e insiste en que el reto actualmente es "dar continuidad a esa energía y convertir la dignidad de entonces en un proyecto político sólido, realista, inclusivo e imparable".

UNIDAD POLÍTICA

Cree que algunas personas se han sentido defraudadas después del 1-O, lo que ha hecho que haya crecido un desencanto, dice, y considera que hay que hacer ejercicio de autocrítica: "Solo con unidad política seremos capaces de transformar la fuerza de un país".

Ha hecho un llamamiento a fortalecer el catalán y defender la identidad catalana y una cultura que siga conectando a generaciones: "Si no protegemos lo que nos hace país no tendremos nunca una independencia".

Durante el acto, la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, ha leído el manifiesto por el 1-O de Junts, en el que se reivindica su vigencia y reafirman el compromiso de "implementar su mandato", así como trabajar para rehacer la unidad independentista.

