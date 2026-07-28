Turull (Junts) celebra la amnistía a Serret pero critica el criterio "selectivo" del TS

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha mostrado contento por la aplicación de la amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), en el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, pero ha criticado el criterio "selectivo" del Tribunal Supremo (TS) al no aplicarla a todos los encausados.

En un apunte en X este martes recogido por Europa Press, Turull ha asegurado que la amnistía es una enmienda a la totalidad a la "represión de #LaTogaNostra muy dirigida desde la sala segunda del Tribunal Supremo".

Turull ha señalado que la no aplicación inmediata de la amnistía para todos los afectados es una muestra clara del "fanatismo y activismo político para condicionar desde las togas la voluntad de los ciudadanos en las urnas en pro del 'atado y bien atado'", lo que califica como una grave anomalía democrática más.