Turull (Junts) descarta apoyar una moción de censura de Feijóo a Sánchez: "Es una fantasía"

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes apoyar una posible moción de censura que presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es una fantasía".

"Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos", ha subrayado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Según Turull, se trata de saber si Sánchez quiere estar "en el poder por el poder, aunque vaya perdiendo votaciones y votaciones", o si cumple los compromisos adquiridos en base al acuerdo de Bruselas.

