Turull (Junts) tras la exención de Pujol por su deterioro cognitivo: "Querían escarnio y venganza"

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionado a la decisión de la Audiencia Nacional de eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, por su deterioro cognitivo: "Lo sabían de sobras antes. Pero querían escarnio y venganza por todo lo que simboliza para Catalunya y encarna el presidente Pujol".

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este lunes, Turull ha asegurado que "el daño ya está hecho", después de que el exdirigente catalán se haya desplazado a Madrid para someterse a otro reconocimiento médico antes de ser eximido.

El presidente del tribunal ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que Pujol quedara "fuera del procedimiento".