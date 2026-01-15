Turull (Junts) insiste a ERC en un frente común por el concierto: "No pondremos condiciones"

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, ofrece una rueda de prensa para valorar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, a 26 de junio de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido este jueves a ERC en pedir un frente común para lograr el concierto económico: "Hablaremos con quien sea necesario, no pondremos condiciones pero queremos que nos una este objetivo. Creo que de alguna manera será posible".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha reclamado a los republicanos aprovechar la "debilidad" del Gobierno y el trámite parlamentario para conseguir el concierto, modelo que han votado conjuntamente en el Parlament en reiteradas ocasiones, ha dicho.

Así, ha llamado a aguantar y no negociar desde la resignación: "Podemos ser 14 diputados, en vez de 7 y 7 y que cada uno vaya a la suya".

Aunque asegura desconocer si hay fecha de una posible reunión entre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, Turull ha asegurado que en su partido están dispuestos a hablar y que lo contrario sería "incoherente".

"La supervivencia de Pedro Sánchez no puede ir a costa de la supervivencia de Catalunya", ha sostenido para argumentar la negativa de Junts a apoyar la nueva financiación, que ha pedido enfocar esta cuestión con perspectiva y gafas generacionales.

También ha revelado que ERC les informó del estado de las negociaciones antes del anuncio del acuerdo, y que ya entonces les trasladaron que el contenido del acuerdo no respondía "a las expectativas" de lo que los republicanos habían pactado con los socialistas.

"Se nos dice que están negociando. Y nosotros les dijimos que había esta posibilidad de hacer fuerza con los 14 diputados, pero resultado que, a lo mejor, en ese momento ya lo tenían cerrado", ha zanjado.

FLA

Además, ha negado que hayan cambiado de opinión sobre el sentido de voto de Junts cuando la condonación de la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) llegue al Congreso.

Sí que ha avisado al PSOE, ha explicado Turull, de que se opondrán si incluyen esta cuestión "en medio de una ley ómnibus", además de exponer que les consta que se estaba dispuesto a condonar un margen mucho más alto de lo que finalmente se acordó.

"Y si nosotros aquí podemos tener algún elemento de mejora, de mayor condonación, porque es la perversión más grande en el tema del FLA, lo intentaremos. Y después de esto, decidiremos nuestro sentido del voto", ha zanjado.