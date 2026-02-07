Turull (Junts) pide al Govern que "elija entre Renfe o servir a los ciudadanos"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en declaraciones a los medios - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido al Govern que "elija entre Renfe o servir a los ciudadanos" y ha defendido que Renfe debe marcharse de Catalunya para que la Generalitat asuma la titularidad de Rodalies, en sus palabras.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de la manifestación convocada este sábado a mediodía en Barcelona por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) por la situación de Rodalies, donde ha insistido en pedir la dimisión del Ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque: "Pedimos que haya consecuencias políticas como el primer gesto hacia los ciudadanos que sufren todo esto".

"La incompetencia, la desinformación y la dejadez, todo esto no puede tener premio", ha añadido, y ha afirmado que las manifestaciones de este sábado en Barcelona son la expresión de un clamor transversal y unánime, textualmente.