Turull (Junts) pide a Illa autocrítica y ve rectificación del Govern al buscar un pacto en Educación

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "más autocrítica" tras su conferencia de este lunes con motivo del ecuador de la legislatura y ve como rectificación del Govern que busque un acuerdo de país en Educación.

"Yo vi más a una agencia de publicidad que a un Govern", ha expresado Turull en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por la conferencia de Illa, a quien ha afeado su falta de ambición y reconocimiento actual de la situación de Catalunya.

Ha ejemplificado los episodios de "mala gestión" en las crisis de Rodalies, las pruebas del informe PISA o las huelgas de docentes en Educación, entre otros.

EDUCACIÓN

Preguntado por el anuncio del presidente de llegar al 6% del PIB en Educación para acabar con la crisis, Turull ha expresado que Junts ya promovió un "gran acuerdo de país" el pasado 16 de mayo y se ha mostrado dispuesto a llegar a él.

"Supongo que el presidente Illa automáticamente lo que reconocerá es que con esos 4.500 millones de euros para el nuevo acuerdo de financiación no hay ni para empezar. Debe revisarse y decir que han arreglado un acuerdo de financiación que no nos da ni para arreglar lo que queremos poner en materia educativa".

INMIGRACIÓN

Sobre la previsión de Illa de que Catalunya llegue a los 9 millones de habitantes en 2050, Turull ha lamentado que sea "tan buenista en temas de estos y tan poco exigente a la hora de que tengamos nuestros recursos para que éste sea un país que tenga calidad de vida".

Ha manifestado que la población está irritada con el Govern por ello y, preguntado por si cree que esto define que más ciudadanos muestren simpatía por Aliança Catalana, ha respondido que "totalmente".

Ha pedido un gran debate en inmigración, que Catalunya gestione las competencias y ha insistido en que la comunidad no puede acoger más menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta.

VUELTA DE PUIGDEMONT

Respecto a la posible vuelta del líder de Junts y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a España en este otoño, Turull no ha querido poner ninguna fecha aunque ha afirmado que su vuelta será una "victoria" y una cuestión de justicia y de aplicación de una ley, la de amnistía.

Preguntado por si tras volver Puigdemont liderará la oposición en el Parlament, ha apuntado que ello es su decisión, pero se ha mostrado seguro de que su vuelta "sacudirá el tablero político" y que a nadie le interesa porque ha habido una voluntad de empequeñecer su figura.

RELACIÓN CON EL PSOE

En cuanto a la relación con el PSOE, Turull ha dicho que está "en situación de concurso de acreedores" porque, para Junts, los socialistas han incumplido los acuerdos a que ambos partidos habían llegado y ha condicionado un eventual apoyo a los presupuestos del Estado a los cumplimientos de dichos acuerdos.

"A lo que no nos sentaremos es a negociar sobre un engaño. ¿Por qué? Porque los presupuestos siempre están cargados de buenas intenciones, pero el debate importante no están sólo en los presupuestos, es en la liquidación", ha dicho, afirmando que acaban inviertiendo en Catalunya entre el 20% y el 40%.