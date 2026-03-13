Turull (Junts) pide a Illa rectificar los Presupuestos y bajar presión fiscal con IRPF y Sucesiones

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en la clausura de las jornadas - JUNTS

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que rectifique los Presupuestos y los actualice a la nueva realidad derivada de la guerra de Oriente Próximo, y que aproveche para bajar la presión fiscal deflactando el IRPF y suprimir Sucesiones.

"Illa debe rectificar sus Presupuestos, que basan el incremento de la recaudación en el mantenimiento de la presión fiscal y en la desmedida del IRPF. Si no hay medidas correctoras en este sentido seguiremos yendo de mal en peor en el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras", ha avisado en la clausura de unas jornadas celebradas por el partido centradas en la fiscalidad.

Para Turull, es necesario revisar y modificar el sistema de impuestos en los que la Generalitat tiene capacidad normativa: "Mientras no se corrija el déficit fiscal de Catalunya y no pueda administrar sus recursos, y para impedir que haya una doble penalización a los catalanes, será necesario una reducción justa de impuestos".

Uno de los que urge revisar, según él, es el IRPF a las rentas más bajas y sobre todo la deflactación por tramos, y también la supresión del impuesto de Sucesiones: "Heredar el esfuerzo de una vida no puede ser un castigo fiscal", ha subrayado.

También ha abogado por revisar el impuesto de Actividades Económicas, adaptándo las fórmulas de cálculo a la nueva realidad económico, y "regular mejor" los que afectan a las empresas como el de Sociedades.

Otra de las medidas que defienden es facilitar la deducción de determinados gastos de los autónomos y brindarles una fiscalidad más progresiva así como reconsiderar la fiscalidad de las pensiones, entre otras.

Además, ha reclamado tener "un IPC catalán" y que las pensiones y el salario mínimo interprofesional estén adaptados al coste de la vida, lamentando que no haya un frente común de los partidos para defenderlo, tampoco por parte de PSC y Comuns.

"Hay que plantarse ante la voracidad fiscal del Gobierno y Hacienda, que incluso nos dice que tenemos que declarar por los bizum que hacemos cuando hacemos un regalo de cumpleaños, poniendo bajo sospecha cualquier donación por minúscula que sea", ha exclamado.

Tras las jornadas, Turull ha explicado que tienen 22 medidas que este mismo viernes presentarán en la cumbre convocada por Illa con los partidos en el Palau de la Generalitat para abordar las medidas a tomar ante la guerra en Oriente Próximo.

"Ante lo que está pasando no podemos tener un Govern contemplativo o a la espera de ver que nos dice Madrid que podemos hacer", ha recalcado el secretario general de Junts, que ha defendido la necesidad de que Catalunya pueda decidir sobre todos sus recursos.