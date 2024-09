Turull (Junts) al PSOE sobre si apoyarán los PGE: "Muy optimistas no pueden estar"

Replica a Marlaska que pactaron la gestión "integral" de las competencias en inmigración



BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este jueves al PSOE de que "muy optimistas no pueden estar" sobre si esperan que apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, Turull ha dicho antes de abordar la negoaciación de los PGE debe hacerse un "balance de lo que se ha cumplido de la lista" pactada con el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Creo que ellos mismos se responderán que, tal como está ahora esto, muy optimistas de cara a no sé qué votación no pueden estar. No pueden quedarse sorprendidos porque están avisados", ha añadido.

"TIENEN QUE ESPABILAR"

Ha apuntado que ya alertaron al PSOE de que no podían apoyar unos nuevos PGE si se mantenía la ejecución presupuestaria de los últimos años: "¿Y cómo ha ido este año la ejecución presuestaria? De las peores. Ellos sabrán si se tienen que espabilar".

Según Turull, es lo mismo que ocurrió con la decisión de Junts de votar en contra de la senda de déficit en el Congreso, paso previo para sacar adelante los PGE.

"Adivinar lo que votará Junts es muy sencillo. Todo lo que vaya consolidando el café para todos no tendrá nuestro voto. Todo lo que aumente los agravios económicos o la invasión de competencias hacia Catalunya no tendrá nuestro voto", ha recalcado.

LA ESTABILIDAD NO DEPENDE DE JUNTS

En su opinión, la estabilidad del Gobierno no depende de Junts y sí del PSOE porque "si cumplen los acuerdos a los que se va llegando y lo que hay planteando en el Acuerdo de Bruselas no deben sufrir".

"Pero si ellos, conscientemente, van incumpliendo uno tras otro los acuerdos, saben que no pueden exigir ni pasar la responsabilidad a la otra parte", ha añadido.

INMIGRACIÓN

Sobre la negociación que mantienen con el PSOE para el traspaso de competencias en materia de inmigración, Turull ha replicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que debe ser "integral".

"La gestión integral es gestión integral. Al señor Maralaska lo que debería hacer el PSOE es dos cosas: o explicarle bien el acuerdo, o avisarnos de que no piensa cumplir. Si nos avisa de que no piensa cumplir, nosotros también actuaremos de la manera que el PSOE sabe que actuaremos si no se cumplen los acuerdos", ha avisado.

SOBRE PUIGDEMONT

Además de justificar de nuevo la decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de volver a Bélgica tras su aparición en agosto en Catalunya, ha criticado la "soberbia" de Marlaska y de todos los que que deseaban su detención.

"Haber estudiado más", les ha replicado Turull, que no ha aclarado si Puigdemont ejercerá como jefe de la oposición ni su futuro en el partido, alegando que debe ser él el que lo anuncie.

MANIFESTACIONES POR LA DIADA

Sobre que hubiera menos gente en la Diada de este año, cree que esto no significa que el independentismo esté enterrado, y ha pedido que no se pongan a todos "en el mismo saco" a los que piden nuevos liderazgos en el movimiento, como reclamó la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

"Si hay formaciones que han tenido algunos problemas, ellos sabrán como resolverlos. Pido que a Junts no nos pongan en medio. Si hay liderazgos que están agotados o han hecho un cambio copernicano respecto a lo que defendían el 1-O, puedo entender que planteen dejarlo estar. Pero los que no estamos en este proceso, pido que no nos pongan en el mismo saco", ha zanjado.