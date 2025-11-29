Turull (Junts) responde a Feijóo que "no pida ayuda a los empresarios sino que les pida perdón"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante el Consell Nacional - JUNTS

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no pida ayuda a los empresarios, sino que les pida perdón" por lo que tacha de maltrato sistémico, después de que el popular pidiera el viernes votos para presentar una moción de censura.

En el Consell Nacional de Junts de este sábado, ha dicho que esas declaraciones son una "osadía" y que debería pedir perdón a los empresarios por, según él, haberlos invitado a abandonar Cataluña y no haber pedido aún que vuelvan.

Y ha insistido en por qué debe disculparse Feijóo ante Cataluña: "Perdón a los catalanes por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes. Perdón a los catalanes por todo su boicot a que el catalán pueda ser una lengua oficial a Europa", ha insistido.

También ha dicho que debería pedir perdón a los barceloneses "por haber hecho aquella moción de censura preventiva a Xavier Trias pactando con Collboni y haciendo que los socialistas manden en la capital de Cataluña".

DISTANCIAMIENTO CON EL PSOE

En referencia al distanciamiento de Junts con el PSOE, ha asegurado que este acuerdo era una oportunidad pero que el PSOE no fue capaz de aprovecharlo "ni con mediación internacional ni con verificadores ni con una situación de absoluta fragilidad".

"No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros solo nos mueve defender Cataluña", ha advertido.

Así, considera que el Gobierno no tiene mayoría y está "absolutamente empantanado en temas judiciales".

"Con muchas dosis de 'lawfare', sí, de ese 'lawfare' que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas", ha criticado.

ENCUESTAS

También se ha referido a recientes encuestas electorales como la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat del lunes, según la cual Junts empataría con AC en tercera posición en unas catalanas: "Las encuestas, en caso de ser buenas, solo explican el instante presente. La política catalana ha demostrado demasiadas veces que las fotografías de hoy no son los titulares de mañana".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a no dejarse "impresionar" ni tentarse a dar volantazos.

"Algunos sí están deseando que hagamos esos volantazos, para ver si dejamos de ser aquella fuerza política serena, firme, que mantiene la posición y que trabaja incansablemente para ser la alternativa al actual Govern", ha añadido.

Ha lamentado así que ahora "aparece un nuevo actor político que crece a partir del populismo" y que se basa en alimentar el miedo y los prejuicios y que ofrece soluciones fáciles a problemas profundos, ha dicho.

"Cataluña no puede caer en esta deriva que transforma el malestar en odio y la incertidumbre en exclusión. El catalanismo no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división", ha resumido.

CRÍTICAS AL GOVERN

Ha defendido que Junts es "la única alternativa posible" al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al PSC, que considera que ha renunciado a defender Cataluña.

"EL TIMO DE LA ESTAMPITA"

También se ha referido al modelo de financiación, que "acabará siendo el 'timo de la estampita".

Sobre vivienda, ha criticado que el Govern opta por una política de "postureo" con los Comuns, mientras que Junts opta por una política valiente, basada en la autoexigencia de las administraciones y el incremento del parque público de vivienda.