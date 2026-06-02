Turull le recomienda a Feijóo ir a Waterloo si quiere proponer una moción de censura con Junts

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recomendado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ir hasta Waterloo (Bélgica), donde reside el presidente de Junts, Carles Puigdemont, si quiere proponer una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los posconvergentes.

"El señor Feijóo, si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Turull ha remarcado que, para los independentistas, tanto el PP como el PSOE son "el problema".

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