Turull pide a Bolaños que no se indulte su inhabilitación y se le aplique la amnistía

Cree que se blanquearía una actuación "prevaricadora" de los jueces que no le han amnistiado

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha enviado este viernes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una carta en la que ha pedido que el Gobierno deniegue la petición de indulto a su pena de inhabilitación solicitada por un ciudadano: "Lo procedente es que se me aplique la amnistía".

En la carta, consultada por Europa Press, Turull ha explicado que un ciudadano a quien no conoce "de nada" solicitó en su nombre que se le perdonara la pena de 12 años de inhabilitación que --textualmente-- el Tribunal Supremo (TS) no ha querido amnistiar.

Ha argumentado que con una hipotética concesión del indulto se estaría blanqueando una actuación, a su juicio, "claramente prevaricadora de los cinco magistrados que han denegado, injustificadamente y de forma claramente arbitraria" la aplicación de la Ley de Amnistía.

"Esta actuación de rebeldía de la mayoría de miembros del TS, a su vez, hace que muchos juzgados de toda Catalunya no estén dando la amnistía a mucha gente procesada y condenada por su compromiso con la libertad, la democracia y con la independencia de Catalunya", ha añadido.

DELITO DE MALVERSACIÓN

En este sentido, ha asegurado que concederle el indulto "no resolvería el grave problema que ha creado gran parte del poder judicial contra el poder legislativo, sino que ayudaría a que las conductas desplegadas por estos magistrados rebeldes quedaran diluidas".

Turull ha defendido que la amnistía "no solo se adecua perfectamente al marco normativo estatal y europeo, sino que, además, no ofrece ningún tipo de duda de que se tiene que aplicar a los delitos de malversación de fondos públicos por hechos relacionados con el referéndum de octubre de 2017".

Así, ha concluido que, "a pesar de que no hay ninguna duda razonable" de que en su caso no hubo enriquecimiento personal, cinco magistrados, a excepción de Ana Ferrer, entendieron que no tenían que amnistiarle.