U2 actuará en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027 en su gira europea

Cartel de la gira de U2 en España - LIVE NATION

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda irlandesa U2 ha anunciado este jueves que actuará en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027 dentro de su gira 'Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth', informa Live Nation en un comunicado.

U2 actuará los días 13 y 15 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 22 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y las entradas estarán a la venta el 13 de noviembre.

El tramo europeo de 2027 arrancará el 26 de abril en Estocolmo, con Wolf Alice como artistas invitados en sus conciertos, y pasará por Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Milán y París, además de conciertos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

U2 celebró recientemente el 50 aniversario de la banda, el pasado 25 de septiembre, con un concierto para estudiantes y profesores en su colegio, Mount Temple Comprehensive, y otra en la popular calle Grafton Street de Londres.

La banda, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, regresa a Barcelona tras su última visita en 2017 por el 'The Joshua Tree Tour'.