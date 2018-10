La UAB diseñará con participación ciudadana una estrategia para prevenir incendios en el Montseny

Publicado 24/10/2018 16:16:59 CET

CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (Icta-UAB) diseñará una estrategia de prevención de incendios forestales de la Reserva de la Biosfera del Montseny de manera consensuada mediante un proceso de participación ciudadana.

Se trata de una iniciativa pionera que han emprendido un grupo de investigadores sobre Conservación, Biodiversidad y Cambio Global del Icta-UAB, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y que se alargará hasta finales de junio de 2019, ha informado la UAB este miércoles en un comunicado.

En el proyecto participan los actores involucrados en la gestión de incendios como Bombers, agrupaciones de defensa forestal, propietarios, ciudadanos e industrias, que se encontrarán en sesiones de trabajo que marcarán los valores paisajísticos y los puntos estratégicos de gestión.

El investigador responsable del proyecto, Iago Otero, ha apuntado que el "objetivo final es reducir el riesgo elevado y que sea la sociedad la que decida qué valores de paisaje se deben proteger" y la manera de organizarse.

El trabajo ha fijado estudiar los tipos de fuegos que se dan en las diferentes zonas del Montseny y cómo se pueden ver agravados por el cambio climático, así como establecer áreas claves para intervenir y que reduzca las probabilidades de incendio.

El jefe del grupo de especialistas en incendios forestales de Bombers y coautor del estudio, Marc Castellnou, ha subrayado que es el primer paso hacia la corresponsabilización de la sociedad en la gestión del riesgo de incendios.

Este estudio está basado en el trabajo 'Democratizing wildfire strategies. Do you realize what it means?' Insights from a participatory process in the Montseny regió', que se ha publicado en Plos One, que se llevó a cabo entre 2014 y 2016 y que ahora se replicará a mayor escala.