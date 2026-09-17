La UB creará una Escuela Conjunta con el Instituto de Tecnología Harbin en China

Archivo - El rector (UB) Joan Guàrdia interviene en el acto previo a la colocación de la primera piedra del complejo de investigación del Mercat del Peix, a 12 de enero de 2023, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) creará una Escuela Conjunta con el Instituto de Tecnología Harbin (HIT) en su campus de Weihai (China), una "primera pieza" de la nueva etapa en la estrategia de internacionalización de la universidad catalana.

En un encuentro con medios, el rector de la UB, Joan Guàrdia, ha explicado que se prevé que las tres primeras titulaciones se ofrezcan en el curso 2027-2028, con tres dobles titulaciones de máster, que se impartirán en modalidad presencial, con docencia en inglés y 50 plazas disponibles para cada uno.

Las dobles titulaciones de máster será Ingeniería Ambiental (UB) y Ciencias del Mar-Ecología Marina Inteligente (HIT); Microbiología Avanzada (UB) y Ciencias del Mar-Biomanufactura marina (HIT), y Química Analítica (UB) y Ciencias del Mar-Química de los Recursos Marinos (HIT), en el que un tercio de la docencia la impartirán profesores de la UB.

Guàrdia ha dicho que con este acuerdo con HIT, dentro de un programa del Gobierno chino para incorporar universidades internacionales en campus chinos, se quieren acercar a una universidad de la que puede aprender y tener más impacto en el ámbito tecnológico, y ha admitido que se abre un territorio "ignoto" para la UB y el sistema universitario catalán, que espera pueda ir incrementando la oferta académica.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Esta voluntad de tener más impacto en el desarrollo tecnológico, ha explicado Guàrdia, busca "ser más robustos y tener más capacidad de I+D+i" en un momento que el mundo gira sus prioridades hacia este ámbito y hacia donde también apunta a hacerlo la investigación financiada por los fondos europeos.

El rector ha dicho que en el último año y medio han recibido ofertas y están diseñando un plan de expansión internacional, que comienza en China y que estudian sedes en el Sudeste asiático, Europa y América Latina.

Respecto a este último, ha explicado que la Unión Iberoamericana de Universidades, que conforma junto a la Complutense de Madrid, la de Buenos Aires, la Nacional Autónoma de México y la de Sâo Paulo, quiere evolucionar hacia un 'think-tank' con sensibilidad iberoamericana, para lo que han invitado a incorporarse a la de Lisboa, Guadalajara (México) y la Autònoma de Barcelona.

PLAZAS DE MEDICINA

Sobre el aumento de plazas en los estudios de Medicina en Cataluna, que en el caso de la UB sería a partir del curso 2027-2028, ha dicho que están pendientes de recibir la confirmación del "presupuesto necesario" que supone el incremento de plazas.

Ha remarcado que los estudios de Medicina son "muy difíciles de organizar" y que requieren tiempo para ponerlo en marcha, por lo que ha abogado por cerrar lo antes posible los recursos necesarios.

Guàrdia ha dicho que es necesario prever a 7-8 años vista por que la historia del "desajuste" en las plazas se ha vivido anteriormente con los MIR, que ahora está equilibrado pero que se tendrá que ampliar.