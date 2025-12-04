Uber denuncia ante la ACCO a Élite Taxi y Tito Álvarez por un "intento de boicot"

Archivo - El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, en una imagen de archivo - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Uber ha presentado una denuncia ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) contra Élite Taxi y su portavoz, Tito Álvarez, por un "intento de boicot", ha explicado en un comunicado y han confirmado fuentes de la ACCO a Europa Press este jueves.

Uber señala que en la convocatoria del paro general del sector del taxi del próximo 9 de diciembre, hay un aviso de piquetes y "prohibición de que los taxistas asociados a Élite Taxi puedan prestar servicios en plataformas como Uber".

La plataforma entiende que estas actuaciones constituyen una infracción de la orden de cesación dictada por la ACCO en su Resolución de 26 de julio de 2023, así como una nueva infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

Ha recordado que en julio de 2023, la ACCO multó a Élite Taxi por llevar a cabo una recomendación colectiva de boicot contra Uber, y ha añadido que "Élite Taxi no solo no ha cesado en su conducta, sino que la ha intensificado con una manifestación en contra de Uber y sus asociados".

Por ello, la plataforma "ha decidido tomar acción legal para proteger a los más de 2.000 taxistas que colaboran con su plataforma en Barcelona".