Uber pagará la mitad del seguro a taxistas que se incorporen a su plataforma en Barcelona

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Uber ha anunciado que ofrecerá 1.500 euros a cada nuevo taxista que se incorpore a su plataforma en Barcelona hasta el 31 de marzo de 2026 para reducir el coste de su seguro, informa en un comunicado este martes.

Lo hace coincidiendo con jornada de paro general y concentración en Barcelona del sector del taxi, convocada por Élite Taxi e incluyendo aeropuertos y estaciones de tren y bus, para exigir la tramitación de la ley del sector y más control sobre grandes plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt.

Con esta iniciativa, Uber pretende "aliviar uno de los mayores costes que soportan actualmente los taxistas en Barcelona, ya que los seguros profesionales se han disparado en los últimos años", con un coste de unos 3.000 euros anuales, según la compañía.

Para acceder a esta ayuda, el taxista deberá ser titular de la licencia y completar al menos 250 viajes en los primeros 60 días desde su incorporación a la aplicación.

En Barcelona, ya son más de 2.000 los taxistas que trabajan con Uber, de los cuales más de 650 han empezado a hacerlo en los últimos 10 meses "animados por el significativo aumento en sus ganancias".

Según Uber, los taxistas que operan con su plataforma "generan el doble de ingresos que los que trabajan solo a mano alzada o con una radioemisora, llegando a superar los 10.000 euros de facturación mensual".

PAQUETE DE MEDIDAS

La nueva ayuda de 1.500 euros se integra en un paquete más amplio de incentivos económicos que Uber ya ofrece al taxi de Barcelona.

En concreto, también ofrece 300 euros a cada taxista que recomiende a un compañero que complete 25 viajes en sus primeros 60 días usando la aplicación y la plataforma ha lanzado un programa de publicidad que ofrece una compensación mensual de 300 euros a los taxistas que incorporen publicidad de Uber en sus vehículos, sin exigirles requisitos operativos adicionales.

Más de 50 taxistas se han apuntado al programa y empezarán a lucir la publicidad de Uber en las próximas semanas.

DENUNCIA A ÉLITE TAXI

Uber ha puesto en conocimiento de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) nuevos hechos relacionados con las medidas impulsadas por Élite Taxi y su portavoz, Tito Álvarez, "incluyendo la convocatoria del paro de este martes, con aviso de piquetes, y la prohibición de que los taxistas asociados a Élite Taxi puedan prestar servicios en plataformas como Uber".

La compañía considera que estas actuaciones podrían suponer una vulneración de la orden de cesación dictada por la ACCO en su resolución del 26 de julio de 2023, "que ya sancionó a Élite Taxi con 122.910 euros por promover un boicot coordinado contra Uber e intimidar a taxistas del área metropolitana de Barcelona".

Asimismo, se reserva su derecho a continuar tomando acciones legales en contra de Élite Taxi y Álvarez "por cualquier vía necesaria, para seguir protegiendo a los conductores y pasajeros que usan sus servicios en Barcelona".