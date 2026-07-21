La UCE avisa de que la incertidumbre sobre la financiación "compromete su futuro"

Archivo - Casassas durante un acto de la UCE en 2023 - UCE - Archivo

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Jordi Casassas, ha alertado este lunes de que preparan la 58 edición con incertidumbre sobre la financiación, lo cual "compromete su futuro", cuando ya tienen la programación cerrada y las inscripciones abiertas, informado en un comunicado.

Ha dicho que la preocupación ya se expresó al clausurarse la edición 2025 y se ha agravado: "No se ha concretado la aportación de la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya para este año, mientras que sigue pendiente el pago del 20%" correspondiente al presupuesto del ejercicio anterior; y el Conseil Régional d'Occitanie ha reducido más de la mitad su contribución.

Casassas también ha avisado de la necesidad de hacer obras en las instalaciones de Vallroc, en Prada (Francia), valoradas en unos 29.000 euros para adecuar el espacio y evitar un posible cierre, y ha considerado que no recibe suficiente atención de las administraciones, aunque evita hacer una lectura política de la situación y lo atribuye principalmente al desconocimiento del papel de la UCE.

La 58 edición incluye actividades académicas, culturales e institucionales, como el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, la entrega de los Premis Canigó, una actuación de violonchelos con obras de Pau Casals, y la participación del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y del líder de ERC, Oriol Junqueras, mientras sigue pendiente la asistencia del expresidente Carles Puigdemont.

Entre los actos centrales, habrá un encuentro con el primer presidente del Consell Preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana; el expresidente balear Cristòfol Soler y el expresidente de la Generalitat Quim Torra; y en la clausura estará el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

La dirección también ha explicado que quiere reforzar el papel de la UCE como "punto de encuentro de la diáspora catalana" con cursos de lengua y de conocimiento, y defiende que es un espacio necesario para el debate, la formación y la cooperación entre territorios de habla catalana.