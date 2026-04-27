La UdG impulsa una plataforma de mecenazgo para captar fondos e impulsar proyectos propios

La UdG impulsa una plataforma de mecenazgo para captar fondos - UDG

GIRONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Girona (UdG) ha impulsado una plataforma de mecenazgo con la que busca captar fondos económicos para impulsar proyectos propios, informa este lunes en un comunicado.

A través de esta iniciativa, se podrán financiar becas para estudiantes de grado y máster, captar fondos para un proyecto de investigación con inteligencia artificial (IA) o hacer aportaciones abiertas para colaboraciones generales con la UdG.

La nueva plataforma está activa a través de la web udg.edu/mecenatge y se inicia con tres proyectos propios, el primero de ellos las Becas Salario, que ofrecen un apoyo económico directo que permite a los estudiantes dedicarse plenamente a sus estudios.

El segundo proyecto es 'Promou el talent', un programa de mecenazgo para facilitar el acceso a los estudios de másters a estudiantes y exalumnos de la UdG, tanto de la propia universidad como de otras, tanto nacionales como internacionales.

El tercer proyecto es DermIA, impulsado por el Institut de Visió per Computació i Robòtica de la UdG, que pretende mejorar el bienestar de un enfermo de melanoma y que usa la IA explicable (XAI) para la detección precoz.

El rector de la UdG, Josep Calbó, ha destacado que con esta nueva plataforma de mecenazgo se quiere "dar un paso más para fortalecer la vinculación de la UdG con el territorio, haciéndolo partícipe para impulsar diferentes proyectos vinculados tanto a la docencia como a la investigación".