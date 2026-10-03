La UdG, universidad con más compromiso ambiental de España, según el Ranking CYD

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GIRONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ranking CYD Universidades Sostenibles ha destacado a la Universitat de Girona (UdG) como la que tiene más compromiso ambiental de una muestra compuesta por 84 universidades, tanto públicas como privadas, de España.

En un comunicado de la Fundación CYD, se informa de que, tras la UdG, se encuentra la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Universidad de Alicante, la Universidad Loyola, la de Valladolid, la de Vigo, la de Cádiz, la Mondragon, la Rey Juan Carlos, así como la de Córdoba, la de A Coruña, la de Santiago de Compostela y cierra el 'top 10' la Pontificia Comillas.

Según ha explicado, la muestra está compuesta por 79 universidades presenciales y 5 a distancia; de ellas, 48 son públicas y 36 privadas; y 3 de las universidades participan únicamente con datos públicos.

La fundación señala que, en promedio, el 34% de la energía consumida por las universidades procede de fuentes renovables y su uso varía "considerablemente" entre ellas: en la mitad de las universidades analizadas, las renovables representan al menos el 18% de la energía consumida, mientras que 1 de cada 4 supera el 74%.

La inversión en políticas sostenibles con el entorno natural es casi 10 puntos porcentuales mayor en universidades privadas que en públicas (0,42% frente al 0,32% en las públicas) y las universidades públicas tienen "las cifras más eficientes" en gestión de residuos.

RECURSOS Y RESIDUOS

Las universidades públicas presentan medianas más bajas de residuos generados, consumo de agua y consumo de energía por metro cuadrado y, según resume la coordinadora del Ranking CYD Universidades Sostenibles, Alejandra Suárez, "el desempeño ambiental presenta patrones diferentes según la dimensión analizada".

"Las públicas destacan positivamente por un menor consumo de recursos y generación de residuos por metro cuadrado, mientras que las privadas lo hacen por una mayor proporción de energía de fuentes renovables", indica.

SOSTENIBILIDAD

En la mitad de las universidades analizadas, al menos el 21% de las titulaciones y el 16% de los grupos de investigación están vinculados a la sostenibilidad ambiental.

Además, su presencia es mayor en la formación que en la investigación más especializada: de media, el 22% de las titulaciones están vinculadas a la sostenibilidad ambiental, frente al 18,24% de los grupos de investigación y al 6 % de las tesis doctorales.

Las universidades privadas presentan una "ligera mayor presencia" en titulaciones; las públicas doblan la media de tesis respecto a las privadas; y, por lo que se refiere a los grupos de investigación, hay leves diferencias, con una mayor representación de las públicas.

COMPROMISO SOCIAL Y PRESENCIA FEMENINA

Las universidad más destacada por su compromiso social, según el listado, es la Universitat de València, seguida de la Universidad de La Rioja, la Autónoma de Madrid, la de León, la Alfonso X el Sabio, la de Málaga, la Católica de Valencia Sant Vicente Mártir, la de Girona, la de Burgos, la de Jaén, la Jaume I de Castellón y la UNIE.

En cuanto a la presencia de mujeres en la universidad, en posiciones de liderazgo la mujer alcanza el 44,58%, (promedio de rectoras, vicerrectoras, vicedecanas, decanas, directoras y subdirectoras de centro y directoras de institutos universitarios en las universidades analizadas); el PDI también se acerca a la paridad con un 46,26% de presencia femenina y en las cátedras es del 29,05%.

DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL

El 1,53% de las personas que estudia en la universidad española tiene algún grado de discapacidad, un porcentaje superior en las universidades a distancia (2,30%) para atender sus necesidades especiales las universidades destinan cerca de un 0,03% de su presupuesto; y las universidades presenciales destinan un 0,13% de su inversión a la promoción de la salud de toda su comunidad.

La acción social --ayudas, programas y actividades para favorecer el bienestar, la inclusión y la participación de la comunidad-- es el área que registra una mayor inversión (0,37% en el promedio de universidades presenciales); y las universidades tienen un mayor compromiso en la promoción de la salud (realizan 1,2 actividades por cada 1.000 estudiantes) que la sensibilización frente al acoso sexual y la violencia de género (0,4 actividades por 1.000 estudiantes).