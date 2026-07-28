UGT de Catalunya celebra la reducción del paro pero avisa de que aumenta la precariedad

Archivo - Un cocinero en un bar de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha celebrado la "significativa reducción" del paro registrada en el segundo trimestre del año pero ha avisado del incremento de la precariedad, la estacionalidad y de las horas extras.

Lo ha dicho en un comunicado este martes tras publicarse este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestra una disminución del 21,27% en el número de parados en Catalunya en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, hasta los 343.000.

El sindicato ha destacado la caída del empleo en el sector del comercio y la hostelería, de más de 82.000 personas, hecho que apunta a un "agotamiento del modelo productivo basado en el turismo y sus sectores más próximos", según UGT.