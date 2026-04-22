UGT de Catalunya dice que el Plan de Vivienda del Gobierno es válido pero le falta inversión

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BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha afirmado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "puede ser una herramienta válida" para abordar el problema de la vivienda, pero que presenta un déficit de inversión, en un comunicado este miércoles.

El plan cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros y tiene como objetivos la ampliación del parque público de vivienda, la mejora de la eficiencia y accesibilidad, facilitar la emancipación juvenil y reducir el coste de vivienda para las familias.

El sindicato ha recordado que Catalunya, Euskadi y Navarra son las únicas comunidades autónomas que aplican "plenamente" la ley de vivienda estatal.

Ha subrayado que, a pesar de aplicar la legislación, Catalunya es una de las comunidades más afectadas por la crisis de la vivienda.

"En este sentido, creemos que el Plan de Vivienda Estatal aportaría a Catalunya 400 millones menos de lo que le tocaría en un reparto más equilibrado", ha lamentado la organización.