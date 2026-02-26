UGT de Catalunya exige buscar fórmulas para familias vulnerables tras el 'no' al escudo social

Archivo - Cartel de venta en una fachada de un edificio - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha exigido este jueves "seguir buscando fórmulas" para proteger a las familias vulnerables después de que el Congreso haya tumbado los decretos del escudo social y del tope de precios en situaciones de emergencia con los votos en contra del PP, Vox y Junts, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el Pleno del Congreso ha rechazado dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.

Ante este escenario, el sindicato ha reprochado a los grupos contrarios a los decretos haber "antepuesto el tacticismo político al interés general".

"La no convalidación hoy, que ampliaba la moratoria del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026, representa poner en peligro a más de 13.000 familias catalanas vulnerables que no tienen posibilidad de ninguna alternativa residencial", ha criticado.

Es por eso que UGT de Catalunya ha reclamado que el Congreso "recupere las medidas hoy derogadas" y ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los grupos para que pongan en el centro de sus decisiones a los ciudadanos del país por encima de cualquier otro interés, en sus palabras.