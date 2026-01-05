UGT de Catalunya lamenta la "elevada volatilidad" del empleo en Catalunya

Archivo - Un camarero limpia una mesa en la plaza Real de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha lamentado la "elevada volatilidad" del empleo en Catalunya por, textualmente, la estacionalidad de la contratación temporal.

Lo ha dicho este lunes en un comunicado tras la publicación de los datos del paro de diciembre, que muestran un incremento de 1.860 personas en Catalunya (+0,58%), por lo que el número total de desempleados se situó en los 323.236.

El sindicato ha reclamado que tanto las políticas de ocupación como el nuevo Pla Nacional per a la Industria (PNI) se desplieguen territorialmente para adaptarse a cada realidad.