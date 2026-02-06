UGT de Catalunya pide impulsar la recuperación salarial y reequilibrar beneficios y salarios

Imagen de un gráfico con los ingresos netos de trabajadores y empresarios. - UGT

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido que 2026 debe ser "el año de la recuperación salarial", con el objetivo de reequilibrar el reparto entre los beneficios de los empresarios y los salarios reales de los trabajadores, ha explicado el sindicato en un comunicado este viernes.

Según los datos compartidos por UGT, los ingresos netos declarados de las personas trabajadoras en 2025 fueron de 24.100 euros, un 20,5% más que en 2020, mientras que en el caso de los ingresos de los empresarios, estos han aumentado un 33,5%, hasta situarse en 36.300 euros netos en 2025.

"Esta desigualdad es una muestra de que la desigualdad entre salarios y beneficios ha crecido, en favor de los beneficios empresariales e incrementando, de hecho, el riesgo de pobreza", ha explicado el sindicato.

UGT de Catalunya ha hecho referencia a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el pasado jueves sobre la Encuesta de Condiciones de Vida, y que reflejan que 1,15 millones de personas viven en riesgo de pobreza en Catalunya, 150.000 más que el año anterior, ha explicado el sindicato.

La agricultura es el sector que acumula mayor población en riesgo de pobreza (37%), seguida del trabajo doméstico (26%) o la construcción, el comercio, la hostelería y los trabajos administrativos (12%).

UGT también ha pedido que se apueste por los sectores productivos que generen mejores condiciones laborales y productividad, como es el sector industrial, ha dicho, ya que "estamos generando mucha ocupación, pero se concentra en los sectores más precarios".

El sindicato ha reivindicado la necesidad de incorporar en el cálculo del IPC "el incremento real de los precios del alquiler y la hipoteca", al ser la vivienda otra de las variables que explican en parte el incremento de la pobreza, ha defendido.