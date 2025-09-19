UGT celebra que el Govern condone la deuda de prestaciones a extutelados pagadas indebidamente

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament este jueves. - PARLAMENT

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha celebrado que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat haya decidido condonar la deuda de las prestaciones a jóvenes extutelados que se habrían pagado indebidamente, informa en un comunicado este viernes.

Este jueves, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, anunció la decisión en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, alegando que el departamento está estudiando las vías legales para conseguirlo y "para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables".

En respuesta, el sindicato ha recordado que pidió al Govern que actuara "de forma análoga a la que hicieron cuando se decidió acordar la condonación generalizada de la deuda a más de 30.000 familias vulnerables perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía", quienes también percibieron prestaciones por error.

Ha pedido al Ejecutivo catalán "congruencia" en sus decisiones y que actúe, textualmente, con criterios de prudencia y de análisis antes de hacer determinados anuncios que con posterioridad debe rectificar.

UGT de Catalunya también ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar esta iniciativa.