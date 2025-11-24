UGT lamenta la agresión a vigilantes de seguridad en el Metro de Barcelona el fin de semana

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La FeSMC-UGT ha lamentado la agresión a varios vigilantes de seguridad en el Metro de Barcelona este fin de semana, ha informado el sindicato en un comunicado este lunes.

El sindicato ha expresado su solidaridad con los profesionales que fueron objeto de la agresión, especialmente con el vigilante que resultó herido de gravedad, al que ha deseado una pronta recuperación.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en la estación de Trinitat Nova de la L3, donde varias personas agredieron a los vigilantes de seguridad.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press que hay una investigación abierta por estos hechos y han precisado que cuando los agentes llegaron al lugar no había ningún autor.

La FeSMC-UGT critica que el Estado continúe sin considerar esta profesión como un trabajo de alto riesgo, considera imprescindible que el colectivo disponga de más medidas de protección personal y de un apoyo jurídico adecuado y reclama que, en lugares públicos concurridos, se refuerce la vigilancia con dispositivos coordinados con los cuerpos de seguridad.