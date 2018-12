UGT de Lleida denuncia al Grupo Jorge por pasar trabajadores autónomos a una empresa mercantil

Publicado 17/12/2018 16:19:39 CET

LLEIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT de Lleida ha interpuesto una decena de denuncias contra el Grupo Jorge argumentando que la compañía que ha creado una empresa para contratar a empleados de su planta de Mollerussa (Lleida) que hasta ahora eran autónomos a los que "no les garantiza condiciones dignas".

Las denuncias han recogido que la empresa obliga a los profesionales a trabajar los días festivos, que no paga las horas extra, no les auxilia debidamente cuando sufren un accidente laboral, no les permite hacer vacaciones cuando les corresponde, y no les paga por los días trabajados, según un comunicado del sindicato de este lunes.

El Grupo Jorge comenzó el pasado septiembre a pasar a los trabajadores autónomos al régimen general, a través de una empresa mercantil -Axparia TRADE- creada ad hoc, una situación que en Lleida afecta a 250 personas, según UGT.

"Los trabajadores han dejado de ser autónomos, pero se les siguen exigiendo las mismas condiciones que antes y eso no es lo que se ha pactado", ha defendido el secretario general de la FICA-UGT de las Tierras de Lleida, Antonio Rodríguez.

El secretario general de UGT en Lleida, Josep Lluis Aguilà, ha afirmado que la central sindical quiere conseguir con todas estas acciones "dignificar el trabajo de estos trabajadores y trabajadoras del sector, y que se les escuche cuando tienen alguna necesidad".