UGT pide a las empresas que los trabajadores puedan ausentarse ante las ventadas de este jueves

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha exigido a las empresas que los trabajadores puedan ausentarse de sus puestos de trabajo, de acuerdo con el artículo 37.2 G del Estatuto de los Trabajadores, ante el riesgo extremo de ventadas de este jueves, informa en un comunicado este miércoles.

Este artículo reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse del puesto de trabajo, con derecho a remuneración, cuando existan situaciones de fuerza mayor derivadas de riesgos graves e inminentes, como es el caso del episodio meteorológico anunciado por Protecció Civil y el Servei Meteorològic de Catalunya.

Desde el sindicato se considera imprescindible que la seguridad y la salud de los trabajadores sean una "prioridad absoluta", especialmente en un contexto en el que las autoridades han advertido de rachas de viento muy fuertes y han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y fomentar el teletrabajo.

Ha recordado que las empresas "tienen la obligación legal de garantizar la protección de sus plantillas y adoptar todas las medidas preventivas posibles", facilitando el trabajo a distancia siempre que sea viable y evitando exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios, en sus palabras.

Por último, la organización ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad empresarial" y a seguir estrictamente las indicaciones de Protecció Civil, poniendo la salud y la vida de las personas en el centro de cualquier decisión, textualmente.