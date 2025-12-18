UGT pide "instrumentos efectivos" para la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones

Archivo - Nuevos inquilinos durante la entrega de las llaves de una promoción pública de alquiler asequible - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha celebrado este jueves que el Parlament haya aprobado regular el alquiler de temporada y de habitaciones, pero ha reclamado "instrumentos efectivos" para garantizar su aplicación, informa en un comunicado.

El sindicato ha instado a la Generalitat a dotar a los municipios de los recursos necesarios para "garantizar una inspección suficiente que evite el fraude por parte de algunos propietarios".

Ha advertido que esta medida, por sí sola, "no resolverá el aumento sostenido de los precios de la vivienda", por lo que ha reiterado la necesidad de una apuesta decidida por las políticas públicas de vivienda, textualmente.

En este sentido, UGT de Catalunya ha pedido al Govern un "incremento significativo" de la inversión en políticas de vivienda orientadas a ampliar el parque de vivienda protegida, especialmente mediante la promoción de vivienda pública de alquiler protegida y mediante fórmulas alternativas a la propiedad especulativa.

Ha puesto de ejemplo la cesión del derecho de superficie y otros modelos de tenencia protegida, así como la vivienda de protección oficial, y ha subrayado que deben desarrollarse de forma "estable y asequible".