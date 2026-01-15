UGT reclama extender la T-Social en toda Catalunya y más bonificaciones para los parados

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha valorado positivamente la creación de la T-Social por parte de la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) para 21 municipios de la provincia de Barcelona, aunque reclama que esta se extienda a todo el territorio y pone el foco en las personas en situación de paro.

Actualmente, la T-Mobilitat incorpora principalmente tarifas sociales planas vinculadas a la edad, como la gratuidad para menores de 16 años (en una zona), la T-Jove para menores de 30 años o los títulos de la T-Rosa para residentes del Área Metropolitana de Barcelona, ha informado el sindicato en un comunicado este jueves.

Sin embargo, alerta de que existen dos perfiles sociales bonificados parcialmente: las familias monoparentales y personas en situación de paro, "con un alcance claramente insuficiente".

En el caso de los parados, critican que la bonificación se limita a la práctica a un título de una sola zona, lo que "restringe de forma significativa su capacidad de buscar trabajo, acceder a servicios y desarrollar una vida activa", especialmente para quienes viven en municipios con poca oferta de ocupación.

La organización sindical ha hecho hincapié en que las personas en situación de paro son uno de los colectivos que más se desplaza y usa el transporte público: en la provincia de Barcelona, realizan más de 300.000 viajes diarios en transporte público y constituyen el segundo colectivo con mayor peso, por detrás de los estudiantes.