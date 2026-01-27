UGT ve en la precariedad y estacionalidad el "enquistamiento" del mundo laboral en Catalunya

Archivo - Una trabajadora de la limpieza riega una calle con una manguera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado que fenómenos como la precaridad, la estacionalidad y la dualidad del mercado de trabajo "certifican el enquistamiento de muchos problemas estructurales" del mercado de trabajo en Catalunya.

Lo ha manifestado en un comunicado tras conocer la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el paro bajó en 900 personas en el cuarto trimestre de 2025 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y que la tasa de paro se situó en el 8,24%, hasta los 351.200 parados.

El sindicato ha argumentado que estos resultados "hacen aflorar deberes importantes desde el ámbito de las políticas públicas", especialmente en cuanto a determinados grupos poblacionales, como los jóvenes o migrantes, y en la negociación colectiva, en alusión a la evolución de salarios, la temporalidad o la reducción de jornada.