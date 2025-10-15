UIC Barcelona abre su curso con una lección de Samitier (IBEC) sobre bioingeniería y futuro

El rector anuncia un proyecto para desarrollar un futuro grado sobre matemáticas y ciencias de datos

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona ha abierto su curso 2025-2026 este miércoles en un acto que ha contado con la lección inaugural del director del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Josep Samitier, sobre la bioingeniería y su capacidad para dar "un cambio importante a lo que es el futuro de la Humanidad".

En el acto, que se ha celebrado en el Aula Magna de la UIC Barcelona, el rector, Alfonso Méndiz, ha asegurado que el objetivo de la UIC Barcelona es "humanizar la transformación de la sociedad" y ser una universidad global con metodologías docentes innovadoras.

Ha asegurado que esto se concreta en diferentes líneas, como llevar a cabo una investigación de vanguardia que pueda aportar soluciones a los "graves problemas del mundo"; formar a personas con conciencia moral y sentido de responsabilidad; y ofrecer formación a lo largo de la vida.

Méndiz ha anunciado que la Junta de Gobierno de la UIC ha aprobado un proyecto para desarrollar un futuro grado sobre matemáticas y ciencias de datos, ya que el mercado laboral "exige con urgencia" un perfil matemático de Data Science; y también ha señalado que se impulsará un proyecto de ampliación del campus Barcelona.

LECCIÓN INAUGURAL

La lección inaugural, titulada 'La bioenginyeria: una història del futur de la humanitat', ha ido a cargo de Josep Samitier, que ha destacado que la bioingeniería aplicada al ser humano "abre un abanico de posibilidades de incidir en la realidad humana".

Ha defendido la bioingeniería para conseguir producir y hacer asequibles muchas terapias para el cáncer, así como para ayudar a la sostenibilidad del planeta y "poder hacer factible la vida humana más allá de la Tierra".

Para Samitier, se debe establecer un gran diálogo sobre cómo se quiere hacer evolucionar las capacidades científicas y tecnológicas que permiten modificar o controlar características esenciales de los humanos, y cree que es necesario "un desarrollo de la bioética".

"En un futuro nos tendremos que plantear si solo queremos curar dolencias o si queremos intervenir en evitar potenciales riesgos futuros o en incrementar alguna característica humana, como ralentizar los procesos de envejecimiento", y defiende que momentos como la pandemia del Covid-19 permitieron una gran revolución, en sus palabras, a nivel investigador, con el impulso de las vacunas ARN.

UNIVERSIDAD "DE REFERENCIA"

El secretario general de Universidades de la Generalitat, Miquel Soriano, ha destacado a UIC Barcelona como una universidad "de referencia" dentro del sistema universitario catalán y remarca su nivel de formación y compromiso internacional: "En tiempos de retos globales, UIC Barcelona nos recuerda que el conocimiento solo es completo cuando está al servicio de la persona".

El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Román Pérez, ha destacado a Samitier como una de las grandes eminencias en el campo de la Bioingeniería y cree que es "ejemplo que de una investigación interdisciplinaria, el compromiso institucional y una visión humanista pueden converger en una misma persona".

En el acto tmbien ha estado la directora de AQU Catalunya, Mercè Gisbert; el rector de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), Arcadi Gual, y el de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom; y el director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Mateo Valero, entre otras autoridades.

MEMORIA DEL CURSO 2024-2025

Durante el acto, la secretaria general de UIC Barcelona, Belén Castro, ha presentado la memoria de la universidad del curso 2024-2025, en la que se destaca que tiene 164 proyectos activos (91 competitivos y 73 no competitivos), con una financiación total de 3,8 millones de euros; y un total 9.415 alumnos matriculados y 497 convenios de movilidad (38 de ellos nuevos).

Destaca la apuesta por la investigación, con 320 publicaciones científicas registradas durante el pasado curso, 14 cátedras de empresa, 4 aulas de empresa, 15 familias de patentes vigentes y 23 grupos de investigación.

También ha explicado que más de 900 alumnos participaron en el curso pasado en actividades esportivas en la universidad; se han realizado más de 5.000 entrevistas, con 460 mentores; y, en cuanto a iniciativas solidarias, UIC Barcelona ha contado con 14 entidades colaboradoras, 9 países de actuación y 65 alumnos participando, con un fondo destinado a 20.000 euros.