UIC Barcelona celebra 10 años de su centro de simulación como "referente" en formación sanitaria

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BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha celebrado el 10 aniversario de su Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), una infraestructura "referente" en la formación de futuros profesionales de la salud.

Ubicado en el Campus Sant Cugat de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuenta con más de 1.000 metros cuadrados dedicados a la simulación, y reproduce "con gran realismo" espacios asistenciales como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, áreas de hospitalización o escenarios de emergencia, informa UIC Barcelona en un comunicado de este martes.

El CISA forma parte de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y constituye un ecosistema asistencial donde estudiantes de los grados sanitarios que imparte la Universidad pueden entrenarse "de manera práctica, realista y colaborativa".

El centro también busca la formación continua de profesionales y en la transferencia de conocimiento al sector sanitario, ya que UIC Barcelona pone a disposición de empresas e instituciones las instalaciones del CISA, así como un equipo especializado de técnicos, instructores y pacientes simulados con el objetivo de "contribuir a la mejora de la calidad asistencial".

En motiva de la celebración del 10 aniversario del CISA, la universidad celebrará el 6 de mayo un acto institucional en el que responsables del ámbito docente y gestión de centros asistenciales podrán "compartir experiencias, establecer sinergias y debatir sobre el presente y el futuro de la simulación clínica".