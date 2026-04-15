UIC Barcelona liderará en España un proyecto europeo de atención paliativa a pacientes cardiacos

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BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona y del Hospital General de Granollers (Barcelona) liderarán en España la segunda fase del proyecto europeo Raphael, que busca mejorar la atención paliativa a pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada.

En esta fase, los especialistas reclutarán pacientes de los 9 países participantes para monitorizarlos con una 'app' creada para "mejorar su calidad de vida", informa UIC Barcelona en un comunicado de este miércoles.

Se trata de una fase "clave" previa a la evaluación a gran escala, que empezará en 2027 y permitirá analizar si la nueva forma de atender a los pacientes es viable y eficaz en la práctica clínica habitual.

EL ESTUDIO

El estudio incluirá a pacientes adultos con insuficiencia cardiaca que viven en su domicilio y presentan síntomas persistentes o necesidades paliativas, así como sus cuidadores y los profesionales sanitarios implicados en su atención.

Durante un seguimiento de 4 semanas, los pacientes utilizarán una "sencilla" herramienta digital para registrar síntomas y preocupaciones relevantes, que posteriormente serán revisadas por profesionales formados en el modelo Raphael.

Así, elaborarán un "diario" de síntomas, medicación y otras afectaciones que el médico podrá seguir en tiempo real desde la consulta para dar respuesta a sus necesidades sin desplazamientos ni pruebas innecesarias.

PARTICIPACIÓN Y FACILIDAD

El estudio analizará aspectos como la participación de los pacientes, la facilidad de uso de la herramienta, la carga percibida, la aceptabilidad de modelo y los recursos necesarios para su implementación, con métodos cuantitativos y cualitativos.

Una vez terminada la prueba, empezará la fase final del proyecto, con la participación en el estudio de cerca de 70 pacientes de cada país.

ACCESO "LIMITADO" A CUIDADOS PALIATIVOS

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a millones de personas en Europea y que a menudo conlleva síntomas físicos, emocionales y sociales, si bien el acceso a los cuidados paliativos continúa siendo "limitado" para estos pacientes, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad.

Raphael quiere dar respuesta a esta necesidad mediante un "modelo innovador" que incorpora el enfoque paliativo al seguimiento clínico habitual, apoyado en herramientas digitales de monitorización remota de síntomas.

El enfoque permite identificar de manera precoz necesidades físicas, psicológicas, sociales y existenciales, favoreciendo una atención "más personalizada, proactiva y coordinada".

El proyecto forma parte de la convocatoria del clúster de Salud del pilar 2 del programa Horizon Europeo, con una financiación de 6,2 millones de euros, de los cuales 392.337 se destinarán al grupo de investigación de la codirectora de la Cátedra WeCare y vicerrectora de Planificación, Calidad y Desarrollo Estratégico de UIC Barcelona, Cristina Monforte.