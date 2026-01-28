UIC Barcelona reconoce "el esfuerzo y dedicación" de 700 alumnos becados este curso 2025-26

Particulares, empresas e instituciones, comprometidos con el talento de UIC Barcelona en su entrega de becas - UIC BARCELONA.

UIC Barcelona ha celebrado este martes el acto de entrega de becas del curso 2025-2026, en el que ha reconocido "el esfuerzo y la dedicación" de más de 700 alumnos becados, con la participación de particulares, empresas y fundaciones comprometidas con el talento universitario.

El acto, celebrado en el Aula Magna de UIC Barcelona en el marco de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, ha puesto el foco en el estudiante y en la excelencia académica como motor de la igualdad de oportunidades.

Al evento han asistido más de 332 alumnos convocados, entre los más de 700 becados de UIC Barcelona, bien por recibir por primera vez esta ayuda o bien por finalizar este curso su etapa universitaria.

En representación del alumnado han intervenido Estel Massip, estudiante de cuarto curso del Grado en Ciencias Biomédicas, y Yago Oliva-Rifá Condomines, alumni del Grado en Derecho de la promoción 2023-2024, quienes han agradecido el apoyo recibido por parte de los donantes y de la Universidad.

A la entrega han asistido representantes de las entidades colaboradoras, que han hecho entrega de los diplomas acreditativos a los estudiantes becados.

Entre ellas se encuentran Alter Domus, ELIA | Enterprise for Large International Architecture, Fundación Alex-Clínicas Mi, Fundación Barraquer, Fundación Damm, Fundación Maria Pou. Lunet, Fundación Maria Teresa Rodó, Fundación Nemesio Diez, Fundación Princesa de Girona, Mullor Facility Services, Santander Universidades y Torrella Ingeniería-Arquitectura.

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

En nombre de las empresas e instituciones, ha intervenido la directora del departamento de Administración y Finanzas de la Fundación Princesa de Girona, Aroa Saiz, quien ha destacado la sintonía entre ambas instituciones y ha puesto en valor la formación de "personas íntegras, comprometidas y capaces de transformar la sociedad desde la excelencia".

El rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, ha abierto el acto agradeciendo la implicación de las entidades colaboradoras y ha recordado al alumnado su papel como futuros profesionales: "Sois quienes tenéis que empeñaros en hacer de este planeta un mundo más habitable, y eso lo conseguiréis a través de la excelencia académica".

El cierre del acto ha corrido a cargo de la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Esther Jiménez, que ha felicitado a los alumnos y les ha animado a continuar su trayectoria formativa.