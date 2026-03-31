UIC Barcelona reunirá a arquitectos y estudiantes en el ciclo Foros 2026 este abril

Cartel del ciclo - UIC BARCELONA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona School of Architecture reunirá a arquitectos de "reputados estudios nacionales e internacionales" con estudiantes de Arquitectura en el ciclo de conferencias Foros 2026, que se celebrará el 8, 15, 22 y 29 de abril en el Aula Magna de UIC Barcelona.

Bajo el título 'Trayectorias profesionales en arquitectura contemporánea', el programa acercará a los estudiantes distintas formas de ejercer la arquitectura en la actualidad, informa la universidad en un comunicado de este martes.

El ciclo busca ampliar su perspectiva sobre la profesión y ayudarles a comprender cómo pueden desarrollarse las carreras profesionales en el sector, "algo que durante la etapa universitaria no siempre resulta fácil de visualizar".

4 SESIONES

A través de 4 sesiones, arquitectos en activo compartirán su trayectoria y abordarán cuestiones como la internacionalización de un estudio, las nuevas oportunidades vinculadas a la tecnología, los modelos de trabajo colaborativo y la consolidación de estudios que desarrollan su práctica desde el ámbito local.

Uno de los codirectores del ciclo, el doctor arquitecto y profesor de UIC Barcelona School of Architecture Borja Ferrater, señala que "para los estudiantes resulta muy valioso escuchar de primera mano cómo han desarrollado su carrera y comprobar que existen muchos caminos posibles dentro de la arquitectura".

El otro codirector, David Abondano, asegura que con este ciclo se quiere "abrir otras perspectivas y ayudar a los alumnos a entender las oportunidades que se abren en el mundo profesional".