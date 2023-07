La última víctima del acusado de tres crímenes en un día en Barcelona pidió ayuda por el interfono

Sus compañeros siguieron al sospechoso hasta que fue detenido

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera víctima del hombre acusado de cometer tres crímenes el 20 de enero de 2020 en Barcelona en un lapso de alrededor de una hora, el periodista y trabajador municipal David Caminada, llamó al interfono de su trabajo para pedir ayuda.

Lo ha contado uno de sus compañeros al testificar este martes en el juicio con jurado que sigue en la Audiencia de Barcelona: ha explicado que Caminada llamó al interfono a las 16 horas, su hora de salir del trabajo, y él, desde dentro, vio que estaba junto a una persona, con casco, que le estaba "agrediendo o forcejeando", por lo que bajó a ayudarlo y allí se encontró con otros compañeros que habían hecho lo mismo.

Ha explicado que siguieron al sospechoso por una calle estrecha hasta la plaza Sant Jaume, sin perderlo de vista y mientras él exhibía un cuchillo: ya en la plaza, el hombre intentó coger un taxi pero los trabajadores del consistorio lo impidieron hasta que fue detenido, y en el forcejeo un trabajador resultó herido en la mano con el cuchillo.

Este martes han declarado una quincena de testigos en el juicio y han relatado cómo vieron huir al acusado, entre ellos vecinos y un mosso d'esquadra fuera de servicio que vieron al hombre, con un casco integral, descolgarse por el balcón de un tercer piso después del primer crimen, en casa de la víctima, que murió tras recibir 254 puñaladas.

Han coincidido en explicar que pensaban que el hombre huía del fuego en el piso --que presuntamente provocó él mismo, según el fiscal para borrar pruebas-- pero sospecharon de él al ver que agredía con "patadas en la cara" a un vecino que intentaba ayudarlo desde el balcón de abajo.

La acusación cree que, en la huida, la bicicleta que había descolgado por el balcón falló, por lo que optó por presuntamente robar una moto: este martes ha testificado una mujer que vio cómo "lo golpeaba para tirarlo al suelo, para robarle la moto", y ha concretado que la moto era de un repartidor, que caminaba junto al vehículo con el motor encendido buscando una dirección en el Born.

MOSSOS LE VIERON HUIR

Los vecinos avisaron a emergencias, y una mujer ha explicado que alertó a la policía de que el sospechoso huía en una bici que había descolgado por el balcón: "Avisamos a los policías de que aquello era raro, pero decían que ahora lo primero es apagar el fuego. Después me dijeron, ¿por qué no lo has dicho antes?".

Por su parte, los mossos que acudieron han explicado que, a la espera de que llegaran los bomberos, intentaron desalojar a los vecinos del edificio para evitar más daños si el fuego se propagaba, y que no supieron que había una víctima mortal hasta que les avisó el bombero que encontró el cuerpo.

Respecto a la huida en bicicleta que ha contado una vecina, uno de los mossos que intervino ha explicado que lo vieron: "Iba en bicicleta. Un instante le vimos y en ningún momento pensamos que podía tener que ver".

BOMBEROS

También han testificado los bomberos que apagaron el fuego --con dos focos dentro del piso--, entre ellos el que encontró el cadáver: "Dentro de una bolsa había un pañuelo o algo similar, y luego se veían dos dedos del torso de una persona; encima de ese torso había un falso techo, había que fijarse mucho para ver que eso era una persona".

Al darse cuenta de que era una persona, ha dicho que le tomó el pulso y, al constatar que estaba muerto, como creía que "podía ser algo delictivo", se fue a buscar a los Mossos d'Esquadra.