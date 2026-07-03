La UME acude con 200 militares y 60 vehículos por riesgo de "simultaneidad" de incendios en Bisbal d'Empordà (Gerona)

Una persona hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat catalana, Núria Parlon, ha anunciado este viernes por la tarde que se activa la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el incendio en La Bisbal d'Empordà (Gerona) y el cuarto batallón se desplaza con más de 200 militares y 60 vehículos por riesgo de "simultaneidad" de incendios.

Desde el Centro de Mando Avanzado, junto al jefe de Bombers de la Generalitat, inspector David Borrell, y mandos de Mossos y Agents Rurals, Parlon ha declarado que la Bisbal tiene un escenario "complicado", con un fuego que continúa activo y que ha obligado a emitir cuatro órdenes de confinamiento.

Trabajan más de 200 bomberos y de 10 a 12 medios aéreos para estabilizar el fuego, por lo que la consellera ha pedido evitar los desplazamientos hacia esta zona, sobre todo las del área de Barcelona hacia las segundas residencias o actividades de verano.

EL FLANCO DERECHO

Borrell ha subrayado que lo que más preocupa es el flanco derecho y la cabeza del incendio, que impacta en zonas urbanizadas de la costa.

Sobre el flanco derecho, ha esperado que a partir del sábado afloje el viento de la tramontana y se imponga la marinada, sobre todo por la tarde: con ese escenario el potencial del incendio sería de casi 8.000 hectáreas afectadas, por lo que esperan cerrarlo cuanto antes.

PIROCÚMULO

El jefe de bomberos ha dicho que la superficie en que trabajan es de unas 1.000 hectáreas, aunque el fuego afecta a unas 1.280, y se ha creado un "pirocúmulo muy potente" que, si bien se ha desinflado un poco, debe monitorizarse por riesgo de desplome y de una propagación importante en el flanco izquierdo.

Sobre las poblaciones donde se ha pedido el confinamiento, ha dicho que es una medida segura porque "las personas son más vulnerables en lugares expuestos abiertamente al fuego", mientras que la protección es muy alta dentro de edificios y con la protección de camiones de bomberos cerca, por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad.