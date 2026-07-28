Las Umic de la Diputación de Barcelona visitarán 17 municipios este agosto

UMIC de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las unidades móviles de información al consumidor (Umic) de la Diputación de Barcelona visitarán 17 municipios de la demarcación durante este agosto que no disponen de un servicio municipal de consumo.

Los desplazamientos permitirán ofrecer atención "presencial y personalizada" a la ciudadanía de las poblaciones, que en todos los casos tienen menos de 20.000 habitantes.

Así, las Umic llevarán el servicio a 5 comarcas, visitando 4 municipios de la Anoia, 4 del Bages, 1 del Baix Llobregat, 3 del Berguedà y 5 del Vallès Occidental.