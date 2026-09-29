Las UMIC de la Diputación de Barcelona visitarán 58 municipios en octubre

Archivo - Las UMIC de la Diputación de Barcelona visitarán 58 municipios de la demarcación en octubre. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las unidades móviles de información al consumidor (UMIC) de la Diputación de Barcelona visitarán este octubre a 58 municipios de la demarcación que no disponen de un servicio municipal de consumo.

Los desplazamientos permitirán ofrecer atención presencial y personalizada a la ciudadanía de las poblaciones, que en todos los casos tienen menos de 20.000 habitantes, informa la corporación en un comunicado este martes.

Así, las UMIC llevarán el servicio a 9 comarcas: el Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona y Vallès Oriental.