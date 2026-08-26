Unauto cree que la sentencia del TSJC "abre nuevas vías de defensa" para el sector de los VTC

Archivo - Conductores y empresarios de VTC durante la marcha lenta de las VTC de Catalunya en 2025. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del sector de VTC Unauto, Jose Manuel Berzal, ha defendido que la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de seis actas de sanción a Cabify y tres de sus socios en los VTC "abre nuevas vías de defensa" para el sector.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de la patronal ha calificado este miércoles la resolución como un gran éxito y ha destacado la oportunidad de defensa que supone para el sector frente a procedimientos inspectores "de características similares".

La abogada de Charta International Abogados, Cristina Grecu, por su parte, también ha definido la anulación como un "gran éxito" en términos económicos, y ha explicado que como consecuencia de la misma, la Administración deberá reintegrar a una de las empresas socio de Unauto VTC los 143.754 euros de la sanción más los intereses, lo que eleva la cantidad a 195.000 euros.

Según la sentencia consultada por Europa Press, el TSJC exime a las compañías de pagar las sanciones, que Inspección de Trabajo les notificó en marzo de 2021, porque la Generalitat tardó 17 días más de lo permitido por ley en remitir las actas infractoras y el fin del expediente sancionador a las compañías.

Según los recurrentes, la clave de la sentencia está en el cómputo del plazo, ya que el TSJC ha establecido que "debe tomarse como inicio la primera visita de la Inspección, realizada el 11 de marzo de 2020, y que ese plazo no puede reiniciarse posteriormente con nuevos requerimientos de comparecencia o documentación".