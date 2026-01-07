Las unidades de valoración forense integral han hecho 3.326 actuaciones en Catalunya desde 2024

Archivo - Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) en Barcelona, en una imagen de archivo - CONSELLERIA JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las unidades de valoración forense integral (UVFI) del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc) de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática han hecho 3.326 actuaciones desde su creación a principios de 2024, ha informado el departamento en un comunicado este miércoles.

Las valoraciones forenses integrales --aquellas en las que intervienen profesionales de la medicina forense, la psicología y el trabajo social-- han aumentado un 621,6% respecto a los años anteriores.

Las UVFI, que cuentan con 27 profesionales, se dedican al abordaje pericial de las víctimas de violencia machista en los procesos judiciales y dan servicio a los diferentes partidos judiciales de Catalunya, tanto desde el Imlcfc como desde los equipos de asesoramiento técnico penal (EATP).

Según el director del Imlcfc, Eneko Barberia, "hace falta seguir avanzando en un modelo transversal de ventanilla única con profesionales propios, especializados y dedicación exclusiva mediante un trabajo en red y movilidad para cubrir todo el territorio" y ha añadido que es necesario dar servicio a todos los juzgados en la atención a las violencias sobre las mujeres, particularmente las sexuales.

Hasta la creación de las UVFI, diferentes unidades de la Conselleria de Justicia asumían las funciones de manera coordinada, pero con la entrada en funcionamiento de éstas, hace ahora 2 años, se crearon nuevas estructuras funcionales, nuevos circuitos y una vía única de la entrada de los casos, con el objetivo de poner a la víctima en el centro y fomentar la formación y especialización de los profesionales.